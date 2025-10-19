Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов прокомментировал ничью «Ахмата» в матче с «Динамо»

Черчесов прокомментировал ничью «Ахмата» в матче с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий касательно ничьей в матче 12-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Комментарий простой. Зритель увидел хороший матч. Команда выполнила, что и готовили. Хорошо среагировали на пропущенный гол. Как понимаю, штрафного там не было, так ещё и жёлтую дали.

Мы работаем, шаг за шагом делаем движения в правильном направлении. Видимо, пока не доросли доводить такие матчи до конца. Нам есть над чем работать. Сейчас готовимся к следующем матчу. Появились пару игроков с болячками, но посмотрим.

Момент с голом надо спокойно посмотреть и разобрать. Хотелось бы выигрывать такие матчи. Но давайте не гневить бога, заниматься своим делом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
Московское «Динамо» вырвало ничью с «Ахматом» благодаря голу Тюкавина на 90+4-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android