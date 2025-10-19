Черчесов прокомментировал ничью «Ахмата» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий касательно ничьей в матче 12-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

«Комментарий простой. Зритель увидел хороший матч. Команда выполнила, что и готовили. Хорошо среагировали на пропущенный гол. Как понимаю, штрафного там не было, так ещё и жёлтую дали.

Мы работаем, шаг за шагом делаем движения в правильном направлении. Видимо, пока не доросли доводить такие матчи до конца. Нам есть над чем работать. Сейчас готовимся к следующем матчу. Появились пару игроков с болячками, но посмотрим.

Момент с голом надо спокойно посмотреть и разобрать. Хотелось бы выигрывать такие матчи. Но давайте не гневить бога, заниматься своим делом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.