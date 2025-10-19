Черчесов — журналистам: вы мой словарь забыли? У меня нет слова «проблема»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча с московским «Динамо» (2:2) в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сделал замечание журналисту, отвечая на вопрос о проблемах свой команды.

«Вы мой словарь забыли? У меня нет слова «проблема». Над пенальти надо работать. Понятно, неприятно, но что поделать, это футбольный момент», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, «Ахмат» упустил победу из-за гола нападающего московской команды Константина Тюкавина на 90+4-й минуте матча.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.