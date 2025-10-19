Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов — журналистам: вы мой словарь забыли? У меня нет слова «проблема»

Черчесов — журналистам: вы мой словарь забыли? У меня нет слова «проблема»
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча с московским «Динамо» (2:2) в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сделал замечание журналисту, отвечая на вопрос о проблемах свой команды.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Вы мой словарь забыли? У меня нет слова «проблема». Над пенальти надо работать. Понятно, неприятно, но что поделать, это футбольный момент», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, «Ахмат» упустил победу из-за гола нападающего московской команды Константина Тюкавина на 90+4-й минуте матча.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.

Материалы по теме
Команды Карпина и Черчесова закрыли тур РПЛ. Получилось очень результативно Команды Карпина и Черчесова закрыли тур РПЛ. Получилось очень результативно
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android