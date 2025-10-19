«Не надо провокаций». Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о Карпине

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2) отказался комментировать будущее Валерия Карпина на посту главного тренера бело-голубых.

— Какой кредит доверия у Карпина?

— Кадровый вопрос сейчас не стоит.

— Когда он может быть поднят?

— Не нужно провокаций, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства соответственно. В активе команд по 16 набранных очков после 12 туров.