В «Динамо» не решили, будут ли обращаться в ЭСК после матча с «Ахматом»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2) ответил на вопрос, будет ли столичный клуб обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Пересмотрим момент с пенальти. На эмоциях такие решение не принимаются. Посмотрим, кто кого схватил за руку и к чему это привело. С трибуны это выглядело максимально легковесно, но решение принимает не только главный судья», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в ворота бело-голубых был назначен пенальти, который не реализовал нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев на 38-й минуте.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.