Станислав Черчесов объяснил замену Садулаева в матче с «Динамо»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал почему решил заменить Лечи Садулаева на Брайана Мансилью.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16' 1:1 Мелкадзе – 21' 1:2 Касинтура – 88' 2:2 Тюкавин – 90+3'
«Нам надо освежать оба фланга. Мы и Самородова поменяли. Они начали проседать и не дорабатывать на фланге, особенно в обороне. Лечи провёл отличный матч, а пенальти — ничего страшного. Он начал больше отрабатывать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После 12 сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице.
В следующем туре «Ахмат» сыграет дома с «Сочи», а «Динамо» встретится с «Зенитом» на выезде.
