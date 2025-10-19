Станислав Черчесов объяснил замену Садулаева в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал почему решил заменить Лечи Садулаева на Брайана Мансилью.

«Нам надо освежать оба фланга. Мы и Самородова поменяли. Они начали проседать и не дорабатывать на фланге, особенно в обороне. Лечи провёл отличный матч, а пенальти — ничего страшного. Он начал больше отрабатывать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 12 сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице.

В следующем туре «Ахмат» сыграет дома с «Сочи», а «Динамо» встретится с «Зенитом» на выезде.