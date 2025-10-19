Скидки
Черчесов: ко мне по-разному обращаются: Соломонович, Приветович. Что мне обижаться?

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как можно к нему обращаться во время диалога.

«Попробуйте обратиться ко мне только по имени. Если меня зовут Станислав — попробуйте. Ко мне по-разному обращаются: Соломонович, Приветович. Что мне обижаться?» — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На протяжении тренерской карьеры Черчесов также работал со сборными России и Казахстана, возглавлял московские «Динамо» и «Спартак», а также работал за рубежом, с польской «Легией» и венгерским «Ференцварошем». В послужном списке специалиста есть и другие клубы.

После 12 туров «Ахмат» с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

