«Тяжело, но это не оправдание». Валерий Карпин — о безвыигрышной серии «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2) высказался о безвыигрышной серии столичного клуба.

«Очередной голевой пас мы отдаём на свои ворота. Мы уже с аутов отдаём. Психологический удар? Да. Нужно играть дальше? Да. Но когда это происходит в седьмой игре, видимо, тяжело. Это не оправдание.

Согласен, что не удалось сыграть в атаке, как с «Локо». У меня такой же вопрос — почему? Начали-то хорошо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В последний раз столичный клуб одержал победу в чемпионате России 26 сентября в игре с «Крыльями Советов» (3:2).