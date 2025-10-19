Пивоваров рассказал о работе с новым председателем совета директоров «Динамо» Ивлевым
Поделиться
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о работе с новым председателем совета директоров «Динамо» Александром Ивлевым после ничьей своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16' 1:1 Мелкадзе – 21' 1:2 Касинтура – 88' 2:2 Тюкавин – 90+3'
«Это наш внутренний вопрос, Ивлев постепенно погружается в повестку клуба. Мы и раньше были знакомы, работали вместе над разными проектами. Говорит, что болеет за «Динамо» с 1974 года», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После 12 сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице.
Комментарии
- 19 октября 2025
-
23:44
-
23:41
-
23:40
-
23:35
-
23:14
-
23:09
-
23:04
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:21
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:19
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
22:09
-
22:08
-
22:03
-
22:02