Пивоваров рассказал о работе с новым председателем совета директоров «Динамо» Ивлевым

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о работе с новым председателем совета директоров «Динамо» Александром Ивлевым после ничьей своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Это наш внутренний вопрос, Ивлев постепенно погружается в повестку клуба. Мы и раньше были знакомы, работали вместе над разными проектами. Говорит, что болеет за «Динамо» с 1974 года», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 12 сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице.