«Надо идти спокойно, чтобы штанишки не порвать». Черчесов рассказал о задачах «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2) ответил на вопрос о задачах на сезон его команды.

«Задача простая. Мы видим, где команда была в последние годы. Надо спокойно идти в правильном направлении, чтобы штанишки не порвать. Надо вернуть народ на стадион, всё идёт своим чередом. Делаем свою работу скромно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.