Карпин не согласен с решением назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин категорично высказался о решении судейской бригады матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с грозненским «Ахматом» (2:2) назначить пенальти в ворота бело-голубых. 11-метровый удар был назначен на 38-й минуте, полузащитник грозненцев Лечи Садулаев не смог его реализовать.

«По мне — пенальти не было. Но смысла говорить об этом нет. Если помните, играли ЦСКА и «Локомотив». Воробьёв врезается в Абдулкадырова. Это фол в атаке. А ЭСК подтверждает правильность. После этого я зарёкся про судейство и пенальти говорить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.