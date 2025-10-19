Карпин не согласен с решением назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин категорично высказался о решении судейской бригады матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с грозненским «Ахматом» (2:2) назначить пенальти в ворота бело-голубых. 11-метровый удар был назначен на 38-й минуте, полузащитник грозненцев Лечи Садулаев не смог его реализовать.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16' 1:1 Мелкадзе – 21' 1:2 Касинтура – 88' 2:2 Тюкавин – 90+3'
«По мне — пенальти не было. Но смысла говорить об этом нет. Если помните, играли ЦСКА и «Локомотив». Воробьёв врезается в Абдулкадырова. Это фол в атаке. А ЭСК подтверждает правильность. После этого я зарёкся про судейство и пенальти говорить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
