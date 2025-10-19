Антон Миранчук покинул стадион на костылях после матча «Динамо» с «Ахматом»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук покинул домашний стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2) на костылях, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Миранчук получил травму и покинул поле на 44-й минуте.

30-летний Миранчук перешёл в «Динамо» летом 2025 года из швейцарского «Сьона». Сумма трансфера, по информации СМИ, составила € 2,5 млн. Контракт полузащитника с московской командой рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в € 2,5 млн.