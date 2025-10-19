Карпин объяснил обратную замену Гладышева в матче «Динамо» с «Ахматом»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин объяснил обратную замену нападающего своей команды Ярослав Гладышев в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2). Форвард заменил травмированного полузащитника бело-голубых Антона Миранчука на 44-й минуте, но затем покинул поле на 76-й минуте.

«Гладышев не вошёл в игру. Связано с формой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гладышев в нынешнем сезоне провёл семь матчей за столичный клуб во всех турнирах, в которых не забил голов и отдал одну результативную передачу.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.