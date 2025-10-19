Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Карпин объяснил обратную замену Гладышева в матче «Динамо» с «Ахматом»

Карпин объяснил обратную замену Гладышева в матче «Динамо» с «Ахматом»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин объяснил обратную замену нападающего своей команды Ярослав Гладышев в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2). Форвард заменил травмированного полузащитника бело-голубых Антона Миранчука на 44-й минуте, но затем покинул поле на 76-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Гладышев не вошёл в игру. Связано с формой», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Гладышев в нынешнем сезоне провёл семь матчей за столичный клуб во всех турнирах, в которых не забил голов и отдал одну результативную передачу.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.

Комментарии
