21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Карпин: возможность выпустить Тюкавина раньше была, но пока он не набрал форму

Карпин: возможность выпустить Тюкавина раньше была, но пока он не набрал форму
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о решении позволить нападающему Константину Тюкавину сыграть в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2). Футболист забил гол в концовке встречи и спас свою команду от поражения. Ранее игрок прошёл курс восстановления после повреждения передней крестообразной связки правого колена.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Возможность выпустить Тюкавина пораньше была. Но вопрос — выдержал бы он. Пока дозируем, не набрал форму. Как и с Гладышевым», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Комментарии
