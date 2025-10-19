Карпин: возможность выпустить Тюкавина раньше была, но пока он не набрал форму

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о решении позволить нападающему Константину Тюкавину сыграть в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2). Футболист забил гол в концовке встречи и спас свою команду от поражения. Ранее игрок прошёл курс восстановления после повреждения передней крестообразной связки правого колена.

«Возможность выпустить Тюкавина пораньше была. Но вопрос — выдержал бы он. Пока дозируем, не набрал форму. Как и с Гладышевым», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.