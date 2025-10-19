Карпин: пока не готов говорить о здоровье Миранчука

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался по поводу травмы полузащитника своей команды Антона Миранчука в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с грозненским «Ахматом» (2:2).

«Пока не готов ответить о здоровье Миранчуке. В лучшем случае завтра, когда остынет голеностоп», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 12 сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице соответственно.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» 26 октября, а «Ахмат» примет на своём поле «Сочи» 27 октября.