Карпин считает, что вратарь Расулов может бороться за место первого номера «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал игру вратаря своей команды Курбана Расулова в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча закончилась со счётом 2:2.

«Расулов может бороться за первого номера. В пропущенных мячах если и есть вина, то минимальная. Почему нет?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Расулов является воспитанником столичного клуба. Голкипер провёл дебютный матч в РПЛ, ранее он выходил на поле во встречах Кубка России, где не пропустил ни одного гола в трёх играх.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.