Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Карпин считает, что вратарь Расулов может бороться за место первого номера «Динамо»

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал игру вратаря своей команды Курбана Расулова в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча закончилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Расулов может бороться за первого номера. В пропущенных мячах если и есть вина, то минимальная. Почему нет?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Расулов является воспитанником столичного клуба. Голкипер провёл дебютный матч в РПЛ, ранее он выходил на поле во встречах Кубка России, где не пропустил ни одного гола в трёх играх.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.

