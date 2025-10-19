Скидки
21:45 Мск
Антон Миранчук рассказал о повреждении после матча «Динамо» с «Ахматом»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук ответил на вопрос о своём самочувствии после полученной травмы в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

— Как самочувствие?
— Да ногу подвернул, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Миранчук покинул стадион «Динамо» на костылях. Травму 30-летний полузащитник получил травму ещё в первом тайме и вынужден был уйти с поля уже на 44-й минуте.

Миранчук перешёл в «Динамо» летом 2025 года из швейцарского «Сьона». Сумма трансфера, по информации СМИ, составила € 2,5 млн. Контракт полузащитника с московской командой рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в € 2,5 млн.

