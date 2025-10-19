Антон Миранчук рассказал о повреждении после матча «Динамо» с «Ахматом»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук ответил на вопрос о своём самочувствии после полученной травмы в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2).

— Как самочувствие?

— Да ногу подвернул, — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Миранчук покинул стадион «Динамо» на костылях. Травму 30-летний полузащитник получил травму ещё в первом тайме и вынужден был уйти с поля уже на 44-й минуте.

Миранчук перешёл в «Динамо» летом 2025 года из швейцарского «Сьона». Сумма трансфера, по информации СМИ, составила € 2,5 млн. Контракт полузащитника с московской командой рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в € 2,5 млн.