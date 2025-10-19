Скидки
21:45 Мск
Карпин ответил, как бы отнёсся к обращению не по имени-отчеству после просьбы Галактионова

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с грозненским «Ахматом» (2:2) ответил, как бы отнёсся к обращению не по имени-отчеству.

«Я бы нормально отнёсся, если бы ко мне обратились только по имени. Для меня это привычно, ничего страшного», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 12 сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице соответственно.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» 26 октября, а «Ахмат» примет на своём поле «Сочи» 27 октября.

