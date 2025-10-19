Форвард «Динамо» Тюкавин — о голе «Ахмату: рад, что удалось спасти результат

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём голе в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2), который помог его команде сравнять счёт в концовке встречи. Форвард отметился забитым мячом на 90+3-й минуте при счёте 2:1 в пользу грозненцев.

«Понятно, рад голу, что удалось спасти результат. Забил 50-й гол. Спасибо болельщикам, что поддерживают», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Тюкавин прошёл курс восстановления после повреждения передней крестообразной связки правого колена. В матче с «Ахматом» форвард вышел на поле на 65-й минуте.