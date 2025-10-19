Форвард «Динамо» Тюкавин — о голе «Ахмату: рад, что удалось спасти результат
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём голе в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2), который помог его команде сравнять счёт в концовке встречи. Форвард отметился забитым мячом на 90+3-й минуте при счёте 2:1 в пользу грозненцев.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16' 1:1 Мелкадзе – 21' 1:2 Касинтура – 88' 2:2 Тюкавин – 90+3'
«Понятно, рад голу, что удалось спасти результат. Забил 50-й гол. Спасибо болельщикам, что поддерживают», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее Тюкавин прошёл курс восстановления после повреждения передней крестообразной связки правого колена. В матче с «Ахматом» форвард вышел на поле на 65-й минуте.
Комментарии
- 19 октября 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:41
-
23:40
-
23:35
-
23:14
-
23:09
-
23:04
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:21
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:19
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
22:09
-
22:08