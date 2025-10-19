Валерий Карпин высказался о повреждении Зайнутдинова

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил, почему он решил заменить защитника Бактиёра Зайнутдинова на 46-й минуте матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2).

«Зайнутдинов почувствовал паховые кольца. Поэтому пришлось менять», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний Зайнутдинов провёл восемь матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

На данный момент бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-Лиги.