Тюкавин: до идеальной формы ещё далеко, мне нужно пройти полноценные сборы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей игровой форме после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2). Форвард сравнял счёт на 90+4-й минуте.

«Были моменты, где должны были забивать. Завтра будет тренировка, поговорим. До идеальной формы мне ещё далеко. Нужно пройти полноценные сборы. Постепенно буду набирать кондиции», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Тюкавин в нынешнем сезоне восстановился от разрыва крестообразной связки и успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.