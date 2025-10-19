Тюкавин раскрыл, как арбитр Зияков объяснил назначенный пенальти в ворота «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как арбитр объяснил назначенный пенальти в ворота «Динамо» матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2).

«Не знаю, обсудил это с арбитром в перерыве. Сказал, что Бителло за ладонь игрока схватил, касание было, пенальти поставили», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 12 сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице соответственно.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» 26 октября, а «Ахмат» примет на своём поле «Сочи» 27 октября.