Тюкавин раскрыл, как арбитр Зияков объяснил назначенный пенальти в ворота «Динамо»
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как арбитр объяснил назначенный пенальти в ворота «Динамо» матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16' 1:1 Мелкадзе – 21' 1:2 Касинтура – 88' 2:2 Тюкавин – 90+3'
«Не знаю, обсудил это с арбитром в перерыве. Сказал, что Бителло за ладонь игрока схватил, касание было, пенальти поставили», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 12 сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице соответственно.
В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» 26 октября, а «Ахмат» примет на своём поле «Сочи» 27 октября.
