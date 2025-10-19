Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин рассказал, кому посвятил 50-й гол за «Динамо»

Константин Тюкавин рассказал, кому посвятил 50-й гол за «Динамо»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, кому он посвятил свой юбилейный 50-й гол, забитый в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2). Форвард бело-голубых сравнял счёт ударом на 90+4-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Мой папа переживал за меня. Написал мне сразу после игры, сказал, что гордится мной и рад. Я посвятил этот гол ему. Жаль только, что не выиграли сегодня», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Тюкавин в нынешнем сезоне восстановился от разрыва крестообразной связки и успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

Материалы по теме
Форвард «Динамо» Тюкавин — о голе «Ахмату: рад, что удалось спасти результат
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android