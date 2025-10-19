Константин Тюкавин рассказал, кому посвятил 50-й гол за «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, кому он посвятил свой юбилейный 50-й гол, забитый в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2). Форвард бело-голубых сравнял счёт ударом на 90+4-й минуте.

«Мой папа переживал за меня. Написал мне сразу после игры, сказал, что гордится мной и рад. Я посвятил этот гол ему. Жаль только, что не выиграли сегодня», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Тюкавин в нынешнем сезоне восстановился от разрыва крестообразной связки и успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.