Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, будет ли клуб искать вратаря зимой

Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, будет ли клуб искать вратаря зимой
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, собирается ли московский клуб искать нового вратаря на трансферном рынке. Ворота бело-голубых в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2) защищал 19-летний Курбан Расулов.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

— Правда, что «Динамо» будет искать вратаря зимой?
— Мы не поднимаем этот вопрос. У нас достаточное количество вратарей в заявке. Мы много пропустили и много допустили ударов, но Расулов молодой вратарь. Для него это шаг вперёд, давайте будем его поддерживать. Его вины в пропущенных голах нет. Нужно работать дальше, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Новости. Футбол
