Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, будет ли клуб искать вратаря зимой

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, собирается ли московский клуб искать нового вратаря на трансферном рынке. Ворота бело-голубых в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2) защищал 19-летний Курбан Расулов.

— Правда, что «Динамо» будет искать вратаря зимой?

— Мы не поднимаем этот вопрос. У нас достаточное количество вратарей в заявке. Мы много пропустили и много допустили ударов, но Расулов молодой вратарь. Для него это шаг вперёд, давайте будем его поддерживать. Его вины в пропущенных голах нет. Нужно работать дальше, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.