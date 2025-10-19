Гарри Магуайр — о победе над «Ливерпулем»: эта победа значит всё

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался после победы своего клуба над «Ливерпулем» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги (2:1). Сам футболист в этой встрече отметился забитым мячом.

«Эта победа значит всё. В последние годы «Ливерпуль» постоянно обыгрывал нас. Мы не так часто дарили нашим болельщикам такие эмоции, как сегодня, поэтому эта победа давно назревала. Приезжаю сюда уже семь лет подряд, не побеждать здесь всё это время было тяжело. Победа – для наших болельщиков, надеюсь, что сегодня они прекрасно проведут вечер», – приводит слова Магуайра Sky Sports.

После восьми сыгранных туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице. Возглавляет таблицу чемпионата «Арсенал», у которого в активе 19 очков.