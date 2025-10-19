Врач «Динамо» рассказал о характере травмы Антона Миранчука

Врач московского «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос о характере травмы полузащитника бело-голубых Антона Миранчука, полученной в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2). Футболист покинул стадион на костылях.

«У Антона Миранчука контактная травма голеностопа. На поле стабильность голеностопа сохранялась. Болезненность была большая. Он хотел продолжить матч. Но тот уровень боли, которую он получил в момент повреждения, не дал ему это сделать. В раздевалке оказали помощь, чтобы не развился отёк голеностопа. И как можно быстрее началась восстановительная терапия», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.