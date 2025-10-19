Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач «Динамо» рассказал о характере травмы Антона Миранчука

Врач «Динамо» рассказал о характере травмы Антона Миранчука
Комментарии

Врач московского «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос о характере травмы полузащитника бело-голубых Антона Миранчука, полученной в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2). Футболист покинул стадион на костылях.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«У Антона Миранчука контактная травма голеностопа. На поле стабильность голеностопа сохранялась. Болезненность была большая. Он хотел продолжить матч. Но тот уровень боли, которую он получил в момент повреждения, не дал ему это сделать. В раздевалке оказали помощь, чтобы не развился отёк голеностопа. И как можно быстрее началась восстановительная терапия», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Антон Миранчук рассказал о повреждении после матча «Динамо» с «Ахматом»
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android