Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Врач «Динамо» ответил, когда будут понятны сроки восстановления Миранчука после травмы

Врач «Динамо» ответил, когда будут понятны сроки восстановления Миранчука после травмы
Врач «Динамо» Александр Родионов ответил, когда будут понятны сроки восстановления полузащитника Антона Миранчука после травмы, полученной в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с грозненским «Ахматом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Он проходил в отрезе и на костылях, чтобы обеспечить неподвижность. Завтра посмотрим насколько будет болезненность сохраняться. И будут понятны ориентировочные сроки. Тяжело в острой фазе говорить, какие сроки. Всё будет завтра», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 12 сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице соответственно.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» 26 октября, а «Ахмат» примет на своём поле «Сочи» 27 октября.

