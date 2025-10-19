Врач «Динамо» ответил, когда будут понятны сроки восстановления Миранчука после травмы

Врач «Динамо» Александр Родионов ответил, когда будут понятны сроки восстановления полузащитника Антона Миранчука после травмы, полученной в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с грозненским «Ахматом» (2:2).
«Он проходил в отрезе и на костылях, чтобы обеспечить неподвижность. Завтра посмотрим насколько будет болезненность сохраняться. И будут понятны ориентировочные сроки. Тяжело в острой фазе говорить, какие сроки. Всё будет завтра», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 12 сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице соответственно.
В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» 26 октября, а «Ахмат» примет на своём поле «Сочи» 27 октября.
- 19 октября 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:41
-
23:40
-
23:35
-
23:14
-
23:09
-
23:04
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:21
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:19
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
22:09
-
22:08