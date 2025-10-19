Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Врач «Динамо» ответил, когда будут понятны сроки восстановления Миранчука после травмы

Врач «Динамо» Александр Родионов ответил, когда будут понятны сроки восстановления полузащитника Антона Миранчука после травмы, полученной в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с грозненским «Ахматом» (2:2).

«Он проходил в отрезе и на костылях, чтобы обеспечить неподвижность. Завтра посмотрим насколько будет болезненность сохраняться. И будут понятны ориентировочные сроки. Тяжело в острой фазе говорить, какие сроки. Всё будет завтра», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 12 сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице соответственно.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» 26 октября, а «Ахмат» примет на своём поле «Сочи» 27 октября.