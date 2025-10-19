Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главный врач «Динамо» высказался о повреждении Зайнутдинова в матче с «Ахматом»

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов прокомментировал состояние защитника Бактиёра Зайнутдинова, который получил повреждение в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ахматом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Видели, что определённый дискомфорт в области приводящей мышцы возник. Он попросил замену, потому что был дискомфорт. После игры уже легче, отпустило. Посмотрим, к какой из игр в ближайшее время будет готов», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний Зайнутдинов провёл восемь матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

На данный момент бело-голубые с 16 очками располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-Лиги.

