Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Врач «Динамо» объяснил, почему Андрей Лунёв не смог принять участие в матче с «Ахматом»

Врач «Динамо» объяснил, почему Андрей Лунёв не смог принять участие в матче с «Ахматом»
Врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, почему голкипер бело-голубых Андрей Лунёв не смог принять участие в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«У Лунёва травма локтя. Получил во время тренировки — в одном из игровых упражнений. Было небольшое повреждение. Оно не дало возможности готовиться к игре. Ближайшую неделю будет проходить лечение. Не перелом, не трещина. Произошло растяжение локтя», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в данном матче вратарь и воспитанник столичного клуба Курбан Расулов дебютировал в РПЛ.

