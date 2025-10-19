Врач «Динамо» объяснил, почему Андрей Лунёв не смог принять участие в матче с «Ахматом»

Врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, почему голкипер бело-голубых Андрей Лунёв не смог принять участие в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2).

«У Лунёва травма локтя. Получил во время тренировки — в одном из игровых упражнений. Было небольшое повреждение. Оно не дало возможности готовиться к игре. Ближайшую неделю будет проходить лечение. Не перелом, не трещина. Произошло растяжение локтя», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в данном матче вратарь и воспитанник столичного клуба Курбан Расулов дебютировал в РПЛ.