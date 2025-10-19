Скидки
21:45 Мск
Созин: «Динамо» Карпина до академиков как до луны, а тросточки все уже взяли

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал игру московского «Динамо» во встрече с грозненским «Ахматом» в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«С трибуны «Динамо» выглядит странно. Футболисты будто перекормленные, какое-то высокомерие там, что ли. Газзаеву принадлежит фраза про «академиков с тросточками». Нынешнему «Динамо» Карпина до академиков как до луны, а тросточки уже взяли.

«Ахмат» был не хуже и должен был побеждать. У них были реальные моменты, их было много, а у «Динамо» – нет. Что-то Карпину надо делать с мотивацией у игроков – видно, что нет жажды победы на протяжении всего матча. И в адрес Карпина с трибуны уже летят нехорошие слова, терпение там не бесконечно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.

