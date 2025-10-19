Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барелла — о Киву: он для нас отличный пример

Барелла — о Киву: он для нас отличный пример
Комментарии

28-летний итальянский полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался о главном тренере команды Кристиане Киву.

«Он для нас отличный пример, потому что за свою карьеру он пережил и разочарования, и великие победы. Никто не смог бы помочь нам в этом возрождении лучше, чем он. Он тренер, который проник в сознание игроков, освободил их от груза прошлого сезона и вернул им спокойствие и веру после поражения в Лиге чемпионов», – приводит слова Бареллы Football Italia.

«Интер» набрал 15 очков в семи встречах итальянской Серии A и возглавляет турнирную таблицу. Такое же количество очков в своём активе имеют «Наполи» и «Рома».

Материалы по теме
«Интер» снова первый в Италии! Всё решил один провал в обороне «Ромы» «Интер» снова первый в Италии! Всё решил один провал в обороне «Ромы»
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android