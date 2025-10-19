Барелла — о Киву: он для нас отличный пример

28-летний итальянский полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался о главном тренере команды Кристиане Киву.

«Он для нас отличный пример, потому что за свою карьеру он пережил и разочарования, и великие победы. Никто не смог бы помочь нам в этом возрождении лучше, чем он. Он тренер, который проник в сознание игроков, освободил их от груза прошлого сезона и вернул им спокойствие и веру после поражения в Лиге чемпионов», – приводит слова Бареллы Football Italia.

«Интер» набрал 15 очков в семи встречах итальянской Серии A и возглавляет турнирную таблицу. Такое же количество очков в своём активе имеют «Наполи» и «Рома».