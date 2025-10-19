Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 19 октября, завершился 8-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 8-го тура французской Лиги 1:

Пятница, 17 октября:

«ПСЖ» — «Страсбург» — 3:3.

Суббота, 18 октября:

«Ницца» – «Лион» — 3:2;

«Анже» – «Монако» — 1:1;

«Марсель» – «Гавр» — 6:2.

Воскресенье, 19 октября:

«Ланс» – «Париж» — 2:1;

«Тулуза» – «Метц» — 4:0;

«Лорьян» – «Брест» — 3:3;

«Ренн» – «Осер» — 2:2;

«Нант» – «Лилль» — 0:2.

По итогам 8-го тура турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Марсель» с 18 очками. На второй строчке располагается «ПСЖ», набравший 17 очков. В нижней части таблицы находятся «Гавр» (6), «Анже» (6) и «Метц» (2).