Манчини на данный момент не согласовал контракт с «Ноттингем Форест» — Романо

Бывший главный тренер сборной Италии и «Зенита» Роберто Манчини на данный момент не договорился о сотрудничестве с «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, стороны активно вели переговоры, но детали контракта согласовать не смогли. Ранее «лесников» возглавлял Ангелос Постекоглу. Команда находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Манчини в качестве игрока выступал за «Болонью», «Сампдорию» и «Лацио». В роли тренера он работал в «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити», «Галатасарае» и «Зените» в сезоне-2017/2018. Со сборной Италии специалист выиграл чемпионат Европы в 2020 году.