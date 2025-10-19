«Лилль» обыграл «Нант» в матче 8-го тура Лиги 1

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Команда гостей одержала победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Хакон-Арнар Харальдссон. Исландский полузащитник «догов» отличился на восьмой минуте встречи с передачи чемпиона мира 2018 года нападающего Оливье Жиру. Форвард гостей Хамза Игамане установил окончательный счёт на 89-й минуте – 0:2.

После этой победы в активе «Лилля» стало 14 очков. Команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» с шестью очками находится на 15-м месте.

В рамках 9-го тура Лиги 1 «Лилль» сыграет с «Метцем», а «Нант» — с «Парижем».