Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нант — Лилль, результат матча 19 октября 2025, счет 0:2, 8-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лилль» обыграл «Нант» в матче 8-го тура Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Команда гостей одержала победу со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Харальдссон – 8'     0:2 Игамане – 89'    

Первый гол в матче забил Хакон-Арнар Харальдссон. Исландский полузащитник «догов» отличился на восьмой минуте встречи с передачи чемпиона мира 2018 года нападающего Оливье Жиру. Форвард гостей Хамза Игамане установил окончательный счёт на 89-й минуте – 0:2.

После этой победы в активе «Лилля» стало 14 очков. Команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» с шестью очками находится на 15-м месте.

В рамках 9-го тура Лиги 1 «Лилль» сыграет с «Метцем», а «Нант» — с «Парижем».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Мэйсон Гринвуд повторил рекорд Жан-Пьера Папена всех времён в истории «Марселя»
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android