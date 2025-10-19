«Милан» победил «Фиорентину» в матче 7-го тура Серии А и стал в лидером чемпионата

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Матч завершился победой миланской команды со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил защитник гостей Робин Госенс на 56-й минуте. На 63-й минуте португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау счёт сравнял, а на 86-й минуте игрок оформил дубль, реализовав пенальти.

После этого матча в активе «Милана» стало 16 очков. Команда возглавила турнирную таблицу чемпионата Италии, опередив «Интер», «Наполи» и «Рому». «Фиорентина», набравшая три очка, находится на 18-м месте.