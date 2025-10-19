Скидки
Главная Футбол Новости

МИЛАН — ФИОРЕНТИНА, РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА 19 ОКТЯБРЯ 2025, СЧЁТ 2:1, 7-Й ТУР СЕРИИ А 2025/2026

«Милан» победил «Фиорентину» в матче 7-го тура Серии А и стал в лидером чемпионата
Комментарии

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Матч завершился победой миланской команды со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Госенс – 55'     1:1 Леау – 63'     2:1 Леау – 86'    

Первый гол в матче забил защитник гостей Робин Госенс на 56-й минуте. На 63-й минуте португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау счёт сравнял, а на 86-й минуте игрок оформил дубль, реализовав пенальти.

После этого матча в активе «Милана» стало 16 очков. Команда возглавила турнирную таблицу чемпионата Италии, опередив «Интер», «Наполи» и «Рому». «Фиорентина», набравшая три очка, находится на 18-м месте.

