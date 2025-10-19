Скидки
Аморим: победа над «Ливерпулем» отражает наш командный дух

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

«Каждый день в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед» особенный, но эта победа — тем более. Отрадно видеть наших болельщиков, поющих во время матча, когда принципиальный соперник является действующим чемпионом, при этом играем на поле данного соперника. Эта победа посвящена болельщикам и отражает наш командный дух, поскольку верю, мы способны играть намного лучше.

Мы изучим эту игру так же, как это делаем и с другими, постараемся увидеть всё хорошее и плохое, что в ней было. Но для меня командная игра, которую показали наши футболисты, — это нечто особенное», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Голы Мбемо и Магуайра помогли «Манчестер Юнайтед» переиграть «Ливерпуль»
