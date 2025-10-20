Скидки
Созин: ЦСКА тяжело играть без вратаря и форварда. Но матч с «Локо» — лицо РПЛ

Созин: ЦСКА тяжело играть без вратаря и форварда. Но матч с «Локо» — лицо РПЛ
Аудио-версия:
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 3:0, отметив отсутствие вратаря Игоря Акинфеева и нападающего Тамерлана Мусаева.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«ЦСКА и «Локомотив» – это футбольная феерия с высоким темпом, было видно что играют лидеры. И российский костяк с Батраковым, Воробьёвым, Бариновым и Пруцевым переиграл костяк ЦСКА – Кисляка, Глебова и Облякова.

Конечно, те же тренеры не очень любят ругать конкретных игроков. Но ЦСКА сложно играть без вратаря и форварда. И ладно Тороп – молодой вратарь, опыт и приходит через такие ошибки. Но Алеррандро не просто не играет, он вообще команде мешает. Эти две пробоины сыграли свою роль, неуверенность вратаря и неуверенность в нападающем передаётся команде. Но всё это не отменяет заслуг «Локомотива». Как же качественно он играл! Наверное, это их лучший матч за несколько лет.

Ну а главное – такие матчи нашу лигу только красят. Без пауз, с высоким темпом, красивыми голами, борьбой… Это эмоции, это лицо нашего футбола», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

