Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот — о четырёх поражениях «Ливерпуля» подряд: это тяжёлый момент

Слот — о четырёх поражениях «Ливерпуля» подряд: это тяжёлый момент
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о четырёх поражениях своей команды подряд после матча 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором мерсисайдцы уступили «Манчестер Юнайтед».

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

«Это тяжёлый момент. Главное, чтобы игроки продолжали верить друг в друга и в то, что мы делаем всё правильно. Вижу, что в «Ливерпуле» все игроки очень вовлечены. Если мы их выпускаем на поле, они играют хорошо. Вижу всё необходимое, чтобы побеждать в футбольных матчах, но, возможно, будет разумным решением снова начать играть прагматично», – приводит слова Слота официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2) в чемпионате, а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.

После восьми сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. Возглавляет таблицу чемпионата «Арсенал», у которого в активе 19 очков.

Материалы по теме
Гарри Магуайр — о победе над «Ливерпулем»: эта победа значит всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android