Слот — о четырёх поражениях «Ливерпуля» подряд: это тяжёлый момент

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о четырёх поражениях своей команды подряд после матча 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором мерсисайдцы уступили «Манчестер Юнайтед».

«Это тяжёлый момент. Главное, чтобы игроки продолжали верить друг в друга и в то, что мы делаем всё правильно. Вижу, что в «Ливерпуле» все игроки очень вовлечены. Если мы их выпускаем на поле, они играют хорошо. Вижу всё необходимое, чтобы побеждать в футбольных матчах, но, возможно, будет разумным решением снова начать играть прагматично», – приводит слова Слота официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2) в чемпионате, а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.

После восьми сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. Возглавляет таблицу чемпионата «Арсенал», у которого в активе 19 очков.