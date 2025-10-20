Скидки
Главная Футбол Новости

Хетафе — Реал, результат матча 19 октября 2025, счёт 0:1, 9-й тур Ла Лиги — 2025/2026

Гол Мбаппе помог «Реалу» минимально обыграть «Хетафе» в 9-м туре Ла Лиги
Окончен матч 9-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Реал». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «сливочные». Встреча состоялась на стадионе «Колисеум» (Хетафе). В качестве главного арбитра матча выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 80'    
Удаления: Ньом – 77', Санкрис – 84' / нет

У хозяев поля на 77-й минуте красную карточку получил Аллан Ньом. Килиан Мбаппе на 80-й минуте забил единственный гол в этой встрече. На 84-й минуте за две жёлтые карточки был дисквалифицирован ещё один игрок тёмно-синих, Алекс Санкрис.

После этой игры «Хетафе» с 11 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал» возглавляет таблицу с 24 очками.

В следующем туре тёмно-синие 25 октября в гостях сыграют с «Атлетиком», «сливочные» 26 октября примут на своём поле «Барселону».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
