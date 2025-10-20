Аморим: в матче с «Ливерпулем» Ламменс проявил характер и высокий уровень мастерства

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1) высоко отозвался о голкипере своей команды Сенне Ламменсе.

«Он был очень важен. Иногда определённую роль играет и удача, поскольку «Ливерпуль» дважды попал в штангу. Это может изменить ход событий, ваше восприятие команды, вратаря и так далее. Поэтому мы должны это понимать, однако он проявил характер, высокий уровень мастерства, и мы победили, в том числе благодаря Ламменсу», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После этой встречи «Ливерпуль» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ с 15 очками, «Манчестер Юнайтед» с 13 очками находится на девятой строчке.