«Милан» возглавил турнирную таблицу Серии А после двухлетнего перерыва — Opta
Поделиться
«Милан» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 7-го тура итальянской Серии А (2:1). Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Эта победа позволила миланскому клубу выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата, чего не случалось с 8-го тура сезона-2023/2024, сообщает Opta.
Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Госенс – 55' 1:1 Леау – 63' 2:1 Леау – 86'
В завершившейся игре дублем в составе «Милана» отметился португальский нападающий Рафаэл Леау, который был признан лучшим игроком матча.
В нынешнем сезоне Серии А клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Также миланцы одержали две победы в Кубке Италии.
В рамках 8-го тура чемпионата Италии «Милану» предстоит принять на своём поле «Пизу» 24 октября.
Комментарии
- 20 октября 2025
-
01:05
-
01:02
-
00:51
-
00:44
-
00:36
-
00:36
-
00:32
-
00:18
-
00:02
-
00:00
- 19 октября 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:41
-
23:40
-
23:35
-
23:14
-
23:09
-
23:04
-
23:03
-
22:59
-
22:59
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:25