«Милан» возглавил турнирную таблицу Серии А после двухлетнего перерыва — Opta

«Милан» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 7-го тура итальянской Серии А (2:1). Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Эта победа позволила миланскому клубу выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата, чего не случалось с 8-го тура сезона-2023/2024, сообщает Opta.

В завершившейся игре дублем в составе «Милана» отметился португальский нападающий Рафаэл Леау, который был признан лучшим игроком матча.

В нынешнем сезоне Серии А клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Также миланцы одержали две победы в Кубке Италии.

В рамках 8-го тура чемпионата Италии «Милану» предстоит принять на своём поле «Пизу» 24 октября.