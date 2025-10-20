Скидки
«Милан» возглавил турнирную таблицу Серии А после двухлетнего перерыва — Opta

«Милан» возглавил турнирную таблицу Серии А после двухлетнего перерыва — Opta
«Милан» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 7-го тура итальянской Серии А (2:1). Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Эта победа позволила миланскому клубу выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата, чего не случалось с 8-го тура сезона-2023/2024, сообщает Opta.

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Госенс – 55'     1:1 Леау – 63'     2:1 Леау – 86'    

В завершившейся игре дублем в составе «Милана» отметился португальский нападающий Рафаэл Леау, который был признан лучшим игроком матча.

В нынешнем сезоне Серии А клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Также миланцы одержали две победы в Кубке Италии.

В рамках 8-го тура чемпионата Италии «Милану» предстоит принять на своём поле «Пизу» 24 октября.

