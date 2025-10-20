Хавбек «Баварии» Лаймер — о Кейне: он делает всё

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер после матча 7-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:1) высказался об игре нападающего своей команды Гарри Кейна.

«Он делает всё. Именно так можно его описать. Он везде на поле. Не гнушается выполнять подкаты у своих ворот и блокировать удары, разворачивать атаки или забивать голы», — приводит слова Лаймера Sky Sport Germany.

Кейн в нынешнем сезоне в 11 матчах за клуб во всех турнирах забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

После 7-го тура «Бавария» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» с 14 очками находится на четвёртой строчке.