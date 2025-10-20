Скидки
Хавбек «Баварии» Лаймер — о Кейне: он делает всё

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер после матча 7-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:1) высказался об игре нападающего своей команды Гарри Кейна.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

«Он делает всё. Именно так можно его описать. Он везде на поле. Не гнушается выполнять подкаты у своих ворот и блокировать удары, разворачивать атаки или забивать голы», — приводит слова Лаймера Sky Sport Germany.

Кейн в нынешнем сезоне в 11 матчах за клуб во всех турнирах забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

После 7-го тура «Бавария» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» с 14 очками находится на четвёртой строчке.

