Леау — о победе над «Фиорентиной»: мы знали, что это будет сложный матч

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался после победы своей команды в матче 7-го тура итальянской Серии А над «Фиорентиной» (2:1).

«Мы знали, что это будет сложный матч, даже несмотря на то что «Фиорентине» приходится нелегко, ведь у них есть такие качественные игроки, как Мойзе Кин. Мы работали как одна команда, было сложно, и мы не создали много моментов, однако после пропущенного мяча команда ожила. Посвящаю эту победу своей семье, своим товарищам по команде, которые помогали мне и поддерживали меня в раздевалке. Нужно продолжать в том же духе, ведь в этом сезоне можем добиться многого», — приводит слова Леау DAZN Italia.

В завершившейся игре Леау отметился дублем и был признан лучшим игроком матча.

После семи встреч в активе «Милана» стало 16 очков. Команда располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.