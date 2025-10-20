«Комо» впервые за 73 года выиграл матч Серии А у «Ювентуса»

В итальянском Комо на стадионе «Джузеппе Синигалья» завершился матч 7-го тура Серии А, в котором местный одноимённый клуб нанёс поражение туринскому «Ювентусу» со счётом 2:0. Тем самым команда из одноимённого города обыграла «зебр» в рамках Серии А впервые за 73 года.

Кроме того, подопечные Сеска Фабрегаса не проигрывают в четырёх домашних матчах чемпионата Италии подряд на старте сезона. «Лариани» не достигали такого результата с 1986 года.

«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии, остался с 12 очками и занимает седьмое место в турнирной таблице, пропустив на шестую строчку «Комо», у которого столько же очков.