Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Комо» впервые за 73 года выиграл матч Серии А у «Ювентуса»

«Комо» впервые за 73 года выиграл матч Серии А у «Ювентуса»
Комментарии

В итальянском Комо на стадионе «Джузеппе Синигалья» завершился матч 7-го тура Серии А, в котором местный одноимённый клуб нанёс поражение туринскому «Ювентусу» со счётом 2:0. Тем самым команда из одноимённого города обыграла «зебр» в рамках Серии А впервые за 73 года.

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Кемпф – 4'     2:0 Пас – 79'    

Кроме того, подопечные Сеска Фабрегаса не проигрывают в четырёх домашних матчах чемпионата Италии подряд на старте сезона. «Лариани» не достигали такого результата с 1986 года.

«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии, остался с 12 очками и занимает седьмое место в турнирной таблице, пропустив на шестую строчку «Комо», у которого столько же очков.

Материалы по теме
«Ювентус» продлил свою безвыигрышную серию во всех турнирах до шести матчей
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android