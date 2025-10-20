Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пиоли — после игры с «Миланом»: мы должны постараться и добиться большего

Пиоли — после игры с «Миланом»: мы должны постараться и добиться большего
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли высказался об игре 7-го тура итальянской Серии А, в которой его команда проиграла «Милану» (1:2).

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Госенс – 55'     1:1 Леау – 63'     2:1 Леау – 86'    

«Я недоволен действиями VAR и разочарован результатами игры. «Фиорентина» вложила много средств в этот проект, они так верили в меня и мою работу, но результатов нет, поэтому мы должны постараться и добиться большего. Судьи сказали нам, что VAR вмешивается только в том случае, если есть явная ошибка рефери. Так скажите мне, была ли это явная ошибка рефери», — приводит слова Пиоли DAZN Italia.

Недовольство тренера вызвал назначенный пенальти в ворота «Фиорентины», который реализовал нападающий миланцев Рафаэл Леау.

После семи туров в активе «Милана» стало 16 очков. Команда располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина», набравшая три очка, находится на 18-м месте.

Материалы по теме
«Милан» победил «Фиорентину» в матче 7-го тура Серии А и стал в лидером чемпионата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android