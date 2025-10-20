Пиоли — после игры с «Миланом»: мы должны постараться и добиться большего

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли высказался об игре 7-го тура итальянской Серии А, в которой его команда проиграла «Милану» (1:2).

«Я недоволен действиями VAR и разочарован результатами игры. «Фиорентина» вложила много средств в этот проект, они так верили в меня и мою работу, но результатов нет, поэтому мы должны постараться и добиться большего. Судьи сказали нам, что VAR вмешивается только в том случае, если есть явная ошибка рефери. Так скажите мне, была ли это явная ошибка рефери», — приводит слова Пиоли DAZN Italia.

Недовольство тренера вызвал назначенный пенальти в ворота «Фиорентины», который реализовал нападающий миланцев Рафаэл Леау.

После семи туров в активе «Милана» стало 16 очков. Команда располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина», набравшая три очка, находится на 18-м месте.