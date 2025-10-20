Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Лилля» Женезио — о победе над «Нантом»: есть прогресс и хорошее настроение

Тренер «Лилля» Женезио — о победе над «Нантом»: есть прогресс и хорошее настроение
Комментарии

Главный тренер «Лилля» Бруно Женезио высказался о победе своей команды в матче 8-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (2:0).

Франция — Лига 1 . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Харальдссон – 8'     0:2 Игамане – 89'    

«У нас было много возможностей [в прошлом сезоне]. Было много шансов, но мы проиграли вдесятером. Никакой особой мести нет, было очень важно победить, ведь в трёх предыдущих матчах чемпионата мы не выиграли, несмотря на содержательную игру. А ещё было важно вернуться в группу лидеров. У нас это получилось, хотя я бы предпочёл, чтобы мы немного раньше решили исход встречи. Но в любом случае прогресс есть, есть хорошее настроение, запасные по-прежнему играют решающую роль, так что много позитивных факторов», — приводит слова Женезио Footmercato.

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
«Лилль» обыграл «Нант» в матче 8-го тура Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android