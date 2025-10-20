Тренер «Лилля» Женезио — о победе над «Нантом»: есть прогресс и хорошее настроение

Главный тренер «Лилля» Бруно Женезио высказался о победе своей команды в матче 8-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (2:0).

«У нас было много возможностей [в прошлом сезоне]. Было много шансов, но мы проиграли вдесятером. Никакой особой мести нет, было очень важно победить, ведь в трёх предыдущих матчах чемпионата мы не выиграли, несмотря на содержательную игру. А ещё было важно вернуться в группу лидеров. У нас это получилось, хотя я бы предпочёл, чтобы мы немного раньше решили исход встречи. Но в любом случае прогресс есть, есть хорошее настроение, запасные по-прежнему играют решающую роль, так что много позитивных факторов», — приводит слова Женезио Footmercato.