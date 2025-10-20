Аллегри — о победе над «Фиорентиной»: команда сыграла хорошо

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался об игре 7-го тура итальянской Серии А, в которой его команда победила «Фиорентину» (2:1).

«Могу сказать только, что команда сыграла хорошо. Не думаю, что «Фиорентина» до их гола нанесла хоть один удар, в то время как у нас было несколько моментов. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч, команда боролась до конца, чтобы одержать победу. Я сказал Леау пробить пенальти, он уже пробовал это утром на тренировке и хорошо справился. Редко смотрю, как мои команды пробивают пенальти, но в Турине мне это принесло удачу, сегодня вечером тоже. Это была хорошая победа, однако нам нужно набрать ещё много очков, чтобы достичь цели на сезон», — приводит слова Аллегри DAZN Italia.

После семи встреч в активе «Милана» стало 16 очков. Команда располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина», набравшая три очка, находится на 18-м месте.