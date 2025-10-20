Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хватит из футбола делать непонятно что». Гасилин раскритиковал арбитра матча «Динамо»

«Хватит из футбола делать непонятно что». Гасилин раскритиковал арбитра матча «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о спорном эпизоде матча 12‑го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Честно, хватит из футбола, мужского вида спорта, делать непонятно что. Давайте быть последовательными, но это не пенальти. Я не хочу, чтобы такие пенальти назначались, это убивает весь дух футбола, это убивает всю мужскую борьбу, которую строили столетиями», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 36‑й минуте встречи главный арбитр Ранэль Зияков назначить пенальти в ворота московского «Динамо». Отметим, защитник «Ахмата» Максим Сидоров упал в штрафной площадке «Динамо» после контакта с Бителло. Зияков сначала проигнорировал эпизод, но в дело вмешался VAR. После просмотра повтора судья изменил решение и назначил 11-метровый. Капитан «Ахмата» Лечи Садулаев не реализовал 11‑метровый, ударив выше ворот.

Материалы по теме
Карпин проиграл дуэль Черчесову. Но у «Динамо» появился долгожданный спаситель
Карпин проиграл дуэль Черчесову. Но у «Динамо» появился долгожданный спаситель
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android