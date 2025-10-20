«Хватит из футбола делать непонятно что». Гасилин раскритиковал арбитра матча «Динамо»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о спорном эпизоде матча 12‑го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» (2:2).

«Честно, хватит из футбола, мужского вида спорта, делать непонятно что. Давайте быть последовательными, но это не пенальти. Я не хочу, чтобы такие пенальти назначались, это убивает весь дух футбола, это убивает всю мужскую борьбу, которую строили столетиями», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 36‑й минуте встречи главный арбитр Ранэль Зияков назначить пенальти в ворота московского «Динамо». Отметим, защитник «Ахмата» Максим Сидоров упал в штрафной площадке «Динамо» после контакта с Бителло. Зияков сначала проигнорировал эпизод, но в дело вмешался VAR. После просмотра повтора судья изменил решение и назначил 11-метровый. Капитан «Ахмата» Лечи Садулаев не реализовал 11‑метровый, ударив выше ворот.