Главная Футбол Новости

«Не пенальти. Просто бежит и падает». Гришин — о спорном эпизоде игры «Динамо» с «Ахматом»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на нашумевший эпизод в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Судейскому корпусу хорошо нужно подумать и задаться вопросом, что мы здесь делаем и зачем мы эти пенальти ставим. Это не пенальти. Вчера ЦСКА должен был бить пенальти в ворота «Локомотива», а нам объяснили всё иначе. Преимущество у игрока «Ахмата» есть, но он ничего не делает. С мячом бы он не встретился. Он просто бежит и падает», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 36-й минуте главный арбитр встречи Ранэль Зияков назначил пенальти в ворота московского «Динамо». Защитник «Ахмата» Максим Сидоров упал в штрафной площади соперника после столкновения с хавбеком бело-голубых Бителло. Судья сначала не обратил внимания на инцидент, но затем VAR вмешался в ситуацию. После просмотра видеоповтора Зияков изменил своё решение и назначил 11-метровый удар. Однако капитан «Ахмата» Лечи Садулаев не смог реализовать пенальти, отправив мяч выше ворот.

