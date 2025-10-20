Скидки
«Кошмар». Генич критически отреагировал на назначенный пенальти в матче «Динамо» — «Ахмат»

Известный футбольный комментатор, журналист и телеведущий Константин Генич поделился мыслями о спорном эпизоде матча 12‑го тура Российской Премьер-Лиги, где встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Как можно такой пенальти дать, как сейчас в матче «Динамо» — «Ахмат»?! Кошмар», — написал Генич в своём телегрма-канале.

Напомним, на 36-й минуте матча арбитр Ранэль Зияков назначил пенальти в ворота московского «Динамо». Защитник «Ахмата» Максим Сидоров упал в штрафной площади соперника после контакта с Бителло. Судья сначала не обратил внимания на эпизод, но затем VAR вмешался в ситуацию. После просмотра повтора Зияков изменил своё решение и назначил пенальти. Капитан «Ахмата» Лечи Садулаев не смог реализовать 11-метровый, отправив мяч выше ворот.

