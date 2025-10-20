ФИФА может изменить правило офсайда перед ЧМ-2026 — источник

ФИФА может внести изменения в правила фиксации офсайда перед чемпионатом мира по футболу 2026 года, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на слова бывшего арбитра Эдуардо Иттуральде Гонсалеса в программе Carrusel Deportivo.

Речь идёт о правиле офсайда, известном как «закон Венгера» — его автором является Арсен Венгер, бывший футболист и тренер, ныне занимающий должность директора по развитию мирового футбола в ФИФА.

Согласно инициативе Венгера, офсайд будет фиксироваться только в том случае, если между нападающим и защитником есть видимый зазор. Если игроки находятся на одной линии — даже частично, например, если пятка форварда совпадает по уровню с подъёмом стопы защитника, — положения вне игры не будет.

«Процесс такой: в конце октября или ноябре комитет экспертов, состоящий из 23 игроков и 11 арбитров, рассматривает новые предложения. И самое интересное, что возглавляет этот комитет сам Венгер — автор инициативы. Если идея проходит этот этап, она выносится на ежегодное собрание 20 января, а затем — на общее заседание, которое проходит в конце февраля или начале марта. 95% предложений, которые доходят до этой стадии, обычно утверждаются», — отметил Итурральде.

Отмечается, что новое правило могут протестировать уже в 2026 году — к чемпионату мира.